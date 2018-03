Hvid røg bedre end konflikt med mange omkostninger

Læserbrev: Vi respekterer naturligvis begge den danske model, hvor både strejke og lockout er et legalt våben at trække på arbejdsmarkedet.

I 2013 prøvede vi begge at blive lockoutet sammen med vores kolleger. Man må ikke undervurdere omkostningerne ved en faglig konflikt! Vores oplevelse er, at omkostningerne ved konflikten i 2013 ikke udelukkende kan isoleres til den tidsperiode, hvor lockouten varede.

Det er ikke bare den manglende månedsløn, som betød, at langt de fleste lærere stiftede gæld for at have råd til at betale regningerne og huslejen. Det er fx også det mentale genopretningsarbejde af den faglige stolthed, hvor kolleger ikke længere følte sig værdsat, bl.a. fordi Kommunernes Landsforening havde nedgjort lærerne i helsides skattebetalte avisannoncer. For slet ikke at tale om det brobygningsarbejde, der efterfølgende skulle finde sted mellem lærere og ledere, da mange følte, at vilkårene for at lave et meningsfuldt og tilfredsstillende stykke arbejde var blevet forringet.

Med de udfordringer folkeskolen står med i disse år, så tør vi næsten ikke tænke på konsekvenserne, hvis folkeskolen bliver kastet ud i endnu en konflikt. Vi håber og opfordrer til, at parterne finder hinanden i en aftale.