Hvem taler vores sag

Læserbrev: Opsætning af højspændingsmaster i Vestjylland er del af den såkaldte PSO aftale, som folketinget vedtog november 2016. Så langt så godt.

Nu er det jo sådan, at aftaler kan ændres, især hvis de er indgået på baggrund af forkerte oplysninger, eller at man er blevet klogere.

I samme aftale indgår forskønnelsesprojekter i naturfølsomme områder, hvor man graver kabler ned. Alt andet lige, så er det da dyrere først at sætte master op, for derefter at grave kablerne ned, når man erkender, at det er for stor en belastning for naturen.

Når man kan grave kabler ned i Vejle ådalen, ved København og andre steder, kan man også gøre det i Vestjylland. Er det fordi, der i de områder bor mange vælgere?

Man kunne næsten få den tanke, at politikerne tænker: "Der bor ikke ret mange mennesker derovre, så pyt". Jeg håber ikke, min mistanke er berettiget.

Eller er det sådan, at fordi vores område ikke har en folketingspolitiker, så er der ingen, der behøver at tale vores sag?

Tænker man slet ikke på den unikke natur, der er i vadehavsområdet med de åbne vidder? Skal den skæmmes af en hær af master?

I øvrigt er det mig en gåde, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har ladet høre fra sig. Er de slet ikke bekymrede for, hvad det gør ved naturen - det fri udsyn, som er så unik hernede - de store fugleflokke vi har i vadehavsområdet?