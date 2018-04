Hvem kan stramme mest

Læserbrev: Pernille Vermund op til det kommende folketingsvalg i Sønderjylland. Da hun ikke opstiller i sin hjemkommune, må det jo være i håbet om at kunne fiske stemmer fra DF-vælgere, som mener, at DF er for slappe i flygtninge og indvandrerpolitikken.

Men der er altså noget tåget over hendes forhold til islam, som burde give eftertænksomme rynker i panden hos dem, der spekulerer på at forlade DF til fordel for Nye Borgerlige.

Citat fra Berlingske hvor hun hylder sin barndomsveninde, Sherin Khankan: "Pernille Vermund kæmper imod at islam får indflydelse i vort samfund. Men vores politik er ikke forbudspolitik. Vi vil ikke forbyde islam eller moskeer. Hvis det er det, man ønsker, skal man melde sig ind et andet sted."

Sherin Khankan er den første kvindelige imam og hendes projekt for afradikalisering "Exitcirklen", som Naser Khader var imod at tildele offentlig støtte, kan jo også give anledning til at filosofere over, hvem der er mest troværdig - Naser Khader eller folkene bag Sherin Khakan.

Hvis det er islamiseringen af vort samfund, som DF-vælgere mener, at deres folketingskandidater tager for let på, så kan man risikere at blive snydt en gang mere, hvis man flytter over til Nye Borgerlige.

Jeg håber, at de andre kandidater melder klart ud, at de ikke lader sig forblænde af muslimer, der har sat sharia på vågeblus, mens de snakker om at tilpasse islam til Europa.