Hvad kan Sverige lære af Danmark?

Læserbrev: Venstremanden Marcus Knuth har tilbragt sommeren i Sverige. Han er rystet over den muslimske dominans og nedtoning af svensk kultur. Han opfordrede derfor Sverige til at kigge på Danmark og lære, hvordan vi takler problemet.

Men hvad er det Sverige kan lære af Danmark, Marcus Knuth?

- Hvordan vi accepterer kønsopdelte badehaller.

- Hvordan vi støtter muslimske friskoler.

- Hvordan vi accepterer store moskeer som prædiker ikke ligestilling ved skilsmisser.

- Hvordan vi accepterer, at politikredse fraråder danske kvinder at gå alene ude om aftenen, af frygt for asylansøgere vil overfalde dem. Dermed accept af danske kvinders indskrænket bevægelsesfrihed, medens asylansøgerne kan gå frit.

- Hvordan vi accepterer flerkoneri.

- Hvordan vi accepterer herboende muslimer, som ikke vil lære at taler dansk og forsat har ret til overførelsesindkomst.

- Hvordan vi accepterer, at mindreårige piger skal gå tildækket, så de ikke frister mænd seksuelt. For det skal mænd ikke selv kunne styre.

- Hvordan vi undgår muslimsk provokerende adfærd og pride parader på Nørrebro, da det er et muslimsk område i København.