Hvad finder ministeren mon på

Læserbrev: Statsministeren nytårstale blev en flot tale, filosofisk fortalt over det store festfyrværkeri, der oplyste himmellegemet. Desværre undlod han visionerne for sit eget politiske fyrværkeri, det blev kun til små knaldperler, måske krudtet var blevet vådt, eller fordi han, forledt af den dårlige modtagelse, de mange gaver han med rund hånd uddelte op til julemåneden, som for ham, desværre blev afsløret i, at de i det store hele kun indeholdt varm luft.

Den mulighed kunne også tænkes, at statsministeren gemmer det store batteri af reformer til den nært forestående valgkamp.

I lyset af Venstres tidligere katastrofale reformer, eksempelvis EFI-skattereformen, der har kostet samfundet uvirkelige milliardbeløb, kan befolkningen nu, med frygt vente på hvilke reformer statsministeren gemmer på.