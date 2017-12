Hvad betyder ældrepleje for dig

Læserbrev: I Danmark tager vi hånd om vores ældre. Både når de ældre har behov for at blive understøttet i eget hjem, når de har brug for hjemmepleje eller for at komme på plejehjem.

Og hvad betyder ældreplejen for os danskere?

Jo, hvad enten man selv er ældre og skal gøre brug af ældreplejen, om man dagligt arbejder med ældre, eller om man er pårørende til en ældre person, som bor på plejehjem eller får hjemmehjælp, ja, så har den måde, vores ældrepleje fungerer på, stor betydning.

Personligt ved jeg, hvor meget det betyder, at vores ældrepleje fungerer. Med en mor på 86 år bekymrer jeg mig dagligt om, hvordan der mon bliver taget hånd om hende, når jeg ikke selv er der. Jeg bekymrer mig om, om hun nu får den ældrepleje - med den omsorg og grundighed - hun har behov for.

Og vi må desværre sige, at vores ældrepleje ikke altid fungerer lige så godt, som den burde.

Derfor glæder jeg mig over, at vi nu har fået sat ekstra mange penge af til at forbedre vores ældrepleje. Med den nye finanslov har vi nemlig prioriteret hele 2,7 milliarder kroner til ældre i 2018-2021.

De penge skal bl.a. bidrage til personale, der skal tage hånd om ældre. Medarbejdere skal have mere tid til de opgaver, som skaber værdi for de ældre. Og de ældre skal have større frihed til selv at vælge, hvordan deres ældrepleje skal se ud.

Efter et langt arbejdsliv hvor man har bidraget til det danske samfund, så synes jeg, at vores ældre fortjener en værdig ældrepleje. De fortjener, at vi ser dem som individer, der stadig er i stand til at tage valg, der vedrører deres eget liv. At vi giver dem frihed til selv at vælge. Og de fortjener, at det er dem - og ikke systemet - der er i centrum.

En værdig ældrepleje er vigtig både for os i Venstre - men jo ikke mindst for vores ældre, medarbejderne i ældresektoren og de pårørende.