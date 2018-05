Højspændingsledninger er ødelæggende for Sydvestjylland

Læserbrev: Carl Holst (V) og Hans Chr. Schmidt (V) havde den 9. maj et fælles læserbrev i JV. I læserbrevet har de to folketingsmedlemmer flere rigtig gode argumenter om, hvorfor højspændingsledningerne bør graves ned i jorden.

Der er heller ingen tvivl om, at planerne om gigantmaster i Sydvestjylland - som skal være bærende for de 400 kilovolt højspændingsledninger - vil være ødelæggende og ikke harmonerer med vores flotte og følsomme natur i Sydvestjylland.

Der er ingen politikere, der arbejder for at grave kabler i jorden, som skal opleve kritik fra mig, men de to venstrepolitikere, der nu argumenterer for at nedgrave kabler, har et meget stort medansvar for, at Sydvestjylland om lidt måske får rejst gigantmaster og højspændingsledninger tæt ved landsbyer, sårbar natur og kulturhistoriske miljøer.

Carl Holst og Hans Chr. Schmidt har begge siddet i folketinget, da beslutningen blev truffet om at anlægge - som udgangspunkt - hele strækningen som luftledning. Selvom staten har haft et meget stort fokus på en række forskønnelsesprojekter andre steder i landet, hvor man graver ledninger ned, så skal Sydvestjylland have hundredvis af master på størrelse med Rundetårn.

Man kan mistænke de to politikere for at have sovet godt og grundigt i timen - men det er da dejligt, at de er vågnet op her i sidste øjeblik. Tak for det!