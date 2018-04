Hjælp, hvorfor har vi så mange fordomme?

Læserbrev: Når vi snakker om at skulle vælge en ungdomsuddannelse er STX tit det sikre valg. I mange år har det været et problem, at vi ser forkert på hinandens uddannelser og har fordomme om hvilke typer, der går på de forskellige uddannelser. HTX´ere ses som nørderne, EUD´ere opfattes som dovne og uintelligente, og HF'ere ses som børnene med curling-forældre. Men hvordan ændrer vi dette?

Det, at unge har så mange fordomme om hinanden, skaber et stort antal konflikter. Det har længe været på tale, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Dette er ikke muligt, da unge, der ikke har forståelse for denne uddannelsesvej, i stor grad har skabt fordomme omkring det at tage en erhvervsuddannelse. Dårlig omtale gør altså, at de unge bliver skræmt væk.

Det faktum, at unge går mere og mere op i, hvad andre tænker, gør, at de vælger en almen gymnasial uddannelse. Mange bliver altså presset ud i det, uden at de måske har lyst til det. Dette er rigtig synd. Jeg tænker også, at det i stor grad er skyld i, at mange dropper ud af de gymnasiale uddannelser - de har ikke taget det rigtige til at starte med, grundet alt det unge skal leve op til nu til dags og grundet alle de fordomme, folk har omkring f.eks. erhvervsuddannelserne.

Fordomme og forventninger presser unge og gør at antallet af elever, der søger ind på bl.a. Erhvervsuddannelser mindre og mindre. Dette problem skal vi komme til livs ved at skabe et bedre ry på de "ikke almene uddannelser". Med flere rollemodeller, der kommer ud og fortæller de unge om alternative uddannelsesmuligheder og mere læring om uddannelsesveje i folkeskolen.