Hegn skal beskytte Danmark mod frygtet sygdom

Læserbrev: Opførelsen af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse er et helt nødvendigt skridt for at beskytte dansk svineavl mod den frygtede afrikanske svinepest. Der er milliarder af kroner på spil, for et udbrud af svinepest vil være en katastrofe for eksporten.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark, og sådan skal det meget gerne blive ved med at være, selvom sygdommen findes i lande tæt på Danmark, bl.a. Polen. Derfor er DF og regeringen blevet enige om en lang række initiativer, herunder bl.a. opførelsen af det omtalte hegn, som skal være med til at beskytte de danske svin og dermed den danske milliardeksport.

Det er i øvrigt pudsigt at konstatere, hvordan alle mulige, herunder bl.a. læserbrevsskribenterne Richard Ellegaard og Jens Ole Nielsen i indlæg her i avisen 9. april lige pludselig er eksperter i risikoen for spredning af sygdomme som afrikansk svinepest og på den baggrund latterliggør tanken om at opføre et hegn. I den sammenhæng vil jeg nu hellere fæste min lid til, at landbrugserhvervet, bl.a. repræsenteret ved Landbrug & Fødevarer, har taget rigtig godt imod om initiativerne og bakker op om opførelsen af et vildtsvinehegn.

Og så er det jo ganske rigtigt, at jeg helt generelt synes, at det er en god idé med hegn ved grænsen. DF bakker op om alle tiltag, som kan være med til at beskytte Danmark.