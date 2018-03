Hastelov om gratis medicinsk cannabis til døende patienter

Læserbrev: Efter at forsøgsperioden med medicinsk cannabis er blevet skudt i gang, er der nu over 200 personer, som har fået en recept på medicinsk cannabis, samt knap 80 læger, der har udskrevet præparatet.

Det er glædeligt, at vi ser denne tilgang, men jeg har desuden i lang tid kæmpet for en tilskudsmodel, så det ikke kun er et forsøg for dem, der har penge til det.

Nu har vi så langt om længe landet en aftale om tilskud til medicinsk cannabis, Men desværre er det sket så sent, at et lovforslag først kan komme op i den nye folketingssamling til oktober.

Så tilskuddet kommer først til at gælde fra den 1. januar 2019. Det gode er imidlertid, at det bliver med tilbagevirkende kraft, som jeg har ønsket.

Men det hjælper desværre ikke de terminale (døende) patienter, som har brug for det nu, og som kan få behandlingen med medicinsk cannabis helt gratis med den nye ordning.

Det bør ministeren gøre noget ved omgående. En hastelov for netop den gruppe burde kunne nå at vedtages, inden Folketinget går på sommerferie. Derfor vil Dansk Folkeparti lægge maksimalt pres på regeringen i denne sag. Det gælder nemlig en gruppe patienter, som på grund af deres tilstand ellers ikke når at få del i tilskuddet