Har vi råd?

Læserbrev: Jeg beundrer de forhandlere, som arbejder med de kommende overenskoms forhandlinger, det er beundringsværdigt, at de kan side 21 timer og forhandle - uden at miste overblikket, og uden at tabe tråden. Beundringen gælder begge sider af forhandlerne. Når man så tænker på, hvor mange milliarder, der står på spil, og hvor vigtig disse forhandlinger er for samfundet. Mit spørgsmål; er det ansvarlig.

Jeg har forstået kampråbet - én for alle og alle for én - således, at alle lønmodtagere skal have det samme i løn, det samme i pensionsindbetaling og betalte spisepauser. Det er vel også rimelig set fra det synspunkt, at vi alle er et tandhjul i det store maskineri. Når vi så er færdige med at give hinanden mere, kan vi så købe mere for en timeløn? Mit gæt vil være, at vi kan købe mindre, og eksporten vil falde og skatten stige. Rent internt for landet vil det nok ikke være det store problem, for hvis alle kommer på lærerlønninger, og ikke laver skattetænkning, vil al lønstigning blive til topskat - knap 52 procent - og de resterende 48 procent til øget forbrug, hvor staten får meget tilbage i form af moms og afgifter.

Jeg har før efterlyst, hvad de nye overenskomster kommer til at koste, hvis de gennemføres efter mottoet én for alle og alle for én: Så er der ikke en eller anden, der kan komme med et skøn over, hvad prisen vil være.