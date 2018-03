Grøn energi. Super - men hvem skal betale?

Læserbrev: Ørsted (tidligere DONG) har en smuk vision om at skabe et Danmark og en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Der skal derfor også findes en løsning for det kulfyrede Esbjergværk inden 2013, og planen tyder på etablering af en ny, biomassefyret blok på værket.

Alt dette afhænger af forhandlinger med Din Forsyning om en aftale, når den nuværende varmeaftale udløber med udgangen af 2019. Her kan fjernvarmeværk og kraftværk således dele fordelen ved at skifte afgiftsbelagt kul ud med afgiftsfri biomasse, mens varmeforbrugerne dækker hullet i statskassen.

Ørsted oplyser, at varmeprisen skal holdes på et konkurrencedygtigt niveau, hvad det betyder er jo ikke til at vide. Ombygningen vil sandsynligvis, hvis vi er passive, blive finansieret indirekte af os alle sammen via en ny forsyningssikkerhedsafgift.

Vil du som forbruger have indflydelse på aftalen mellem Ørsted og DIN forsyning, så stem på undertegnede "din personlige vagthund" til bestyrelsesvalg i DIN forsyning.