Grav højspændingsledningerne ned

Læsebrev: Det har længe været et politisk mål at få fjernet de elkabler, der stadig hænger på master rundt om i landet. De er generende for de borgere, der har dem hængende i baghaven, for landmænd og jordejere, og så er de bestemt heller ikke for kønne at se på. Men på den kommende strækning mellem Idomlund og grænsen er det blevet besluttet alligevel at lave luftkabler af økonomiske hensyn frem for at grave dem ned. Det er vi helt uenige i. For det første er det ønsket fra de lokale på hele strækningen, at linjeføringen er under jorden. For det andet bliver kablerne i andre dele af landet gravet ned. Vi mener ikke, at Syd- og Vestjylland bør være en undtagelse.

At grave ledningerne ned vil formentligt komme til at blive betalt over vores elregning. Men det er der mange andre projekter, der også er blevet, for eksempel vindmøller og energipuljer. Vi mener, at dette nedgravningsprojekt har fuldt ud ligeså meget gyldighed som de andre projekter, hvis ikke mere. Så lad os betale det på samme måde. Når vi nu har en løsning, der er til mindre gene og som forskønner landskabet så væsentligt, så er det den rigtige at vej gå. Vi skal handle, og det skal ske hurtigt. Grav dem ned!