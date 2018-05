Grænsehandelszone nord for grænsen

Læserbrev: Man må tage sig til hovedet, når man læser indlæggene/forslagene til en zone langs grænsen i Sønderjylland, med det formål at flytte grænsehandlen over grænsen.

Der er ikke tale om manglende visioner. Det drejer sig om evnen til at turde tænke i nye baner.

Differenteret moms ville være nyt i Danmark. Vore nabolande og andre lande i Europa har anvendt denne mulighed i årevis.

Det kunne være interessant at få oplyst, hvorfor denne ændrede beskatningsform er uanvendelig i Danmark.

Ved at indføre denne ændrede afgiftsform i Danmark - ikke nødvendigvis med samme satser som vi kender det fra andre lande - så kunne det vel, samtidig med at det ville lægge handlen inden for landets grænser også benyttes til en form for skattelettelser. Samtidig, og det finder jeg også vigtigt, så ville nogle af de tusinder af danskere, der ikke har mulighed for at benytte sig af grænsehandlens fordele på grund af manglende transport, få lige mulighed for at købe billigere dagligvarer.

For os almindelige borgere er det uforståeligt, at politikerne tilsyneladende er allergiske over for tanken om indførelse af differenteret moms.

Skatteprovenuet? Ja, mon ikke statskassen vil få mere hjem ved at borgernes handel lægges lokalt. Både gennem øget lokalt forbrug og flere ansatte i virksomhederne.

Vi er mange, der ikke forstår politikernes berøringsangst med dette tema.