Læserbrev: Når en af Jesus' gode venner skal sige, hvem han er, så bruger han et rigtigt computerord. Jesus er Guds ikon, siger han.

Vi trykker på knappen. Skærmen begynder at lyse med alle ikonerne. Vi trykker på et ikon, og så er der noget der åbner sig.

Ikon er græsk og betyder billede. Et aktivt billede, ligesom en dør. Når man rører ved det, bliver der åbnet op ind til et særligt rum.

Gud er jo usynlig. Og hvis man gerne vil i kontakt med ham, hvad skal man så gøre?

Man kan have forskellige billeder af ham. Nogle billeder går ud på, at han er ovenover alt. Højt hævet og på et helt andet niveau end os. Og så er det jo umuligt at få forbindelse med ham. Andre billeder går mere i retning af at Gud er inde i alting, som en sitrende strøm af energi og liv. Det lyder smukt, synes jeg, men det er også lidt abstrakt.

Men så bliver det jul. Gud bliver menneske og Jesus er hans ikon, og når vi kommer i berøring med ham, så er der noget, der åbner sig. Guds rige åbner sig.

Hvordan er Gud over for mennesker? Ja, hvordan er Jesus?

Hvordan er han over for dem, der bliver skammet ud? Han inviterer dem ind og siger: Du er værdifuld!

Hvordan er han over for de selvglade, der hævder sig over andre? Han bruger en omsorgsfuld grovfil og fjerner deres syndige rust.

Hvordan er Gud over for de sultne? Han giver dem mad. Og over for de døde? Han opvækker dem.

Når Jesus bliver født, sker der noget helt nyt i verden. Der kommer en helt ny kontakt med Gud. Han er Guds udtrykte billede. Fuld af en varm menneskekærlighed.

Og det gælder ikke bare de nemme, men også de virkelig slemme! Hvordan er Jesus over for dem, der gav ham hug og hån i påsken? Ja, han svarede igen med at velsigne dem.

Der bliver virkelig sat noget i gang i julen. Jesus er et helt særligt menneske. Selveste Guds Søn. Men selv om han kommer ovenfra, er han ikke et overmenneske. Gud ser ikke ned på os. Han stiger ned til os og bliver medmenneske. Andres behov er hans lov. Jesus er nok den, der er mest medmenneske i hele verden.

Moder Teresa siger det sådan her: Det er jul hver gang du lader Gud elske andre gennem dig, ja, det er jul hver gang du smiler til din broder og giver ham din hånd.

Glædelig jul!