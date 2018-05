Giv handicappede mulighed for at tage en erhvervsuddannelse

Læserbrev: Det er lykkedes DF at samle et enigt Folketing om, at vi skal sikre bedre vilkår for handicappede, der vil tage en erhvervsuddannelse. En væsentlig del af det at tage en erhvervsuddannelse er praktikken. Men hvis man har et handicap, og har brug for at tage praktikken på nedsat tid, bliver man ikke økonomisk kompenseret for den nedsatte tid. Man får kun løn for den tid, man rent faktisk er på arbejde. Det gør det ikke attraktivt for mennesker med et handicap at tage en erhvervsuddannelse.

Derfor har vi i Dansk Folkeparti - sammen med Socialdemokratiet - indkaldt til en debat i Folketinget, og her er det altså lykkedes at samle et flertal for, at mennesker med handicap, der tager en erhvervsuddannelse, skal have en økonomisk kompensation, så de rent faktisk kan leve for de penge de får, imens de er i praktik.

Jeg er en glad erhvervsuddannelsesordfører i denne tid, da vi nu har sikret at erhvervsuddannelserne i fremtiden også bliver attraktive for personer med et handicap. I efteråret skal vi forhandle rammerne for aftalen, og jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang.