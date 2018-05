Ghettoområder -27645 tvangsforflyttes

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgik d. 9. maj aftale om Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund om initiativer.

Aftalen skal understøtte målet om, at der i 2030 ikke er ghettoområder i Danmark. Derfor stilles der i aftalen krav om, at boligområder, der har stået på ghettolisten i fire år i træk, skal nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030. Aftalen giver også ministeren mulighed for - med opbakning fra aftaleparterne, Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti - at pålægge en fuld afvikling af et ghettoområde som alment boligområde.

-Jeg er glad for, at vi med dagens aftale får en række nye og effektive redskaber til at ændre bolig- og beboersammensætningen, så vi kan få vendt udviklingen i ghettoområderne, siger Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen

Boligministeren taler her om folks hjem, om almene beboere, der ofte har boet i deres lejlighed i mange år og betalt huslejen til tiden.

Det er min meget klare holdning, at kravet om max. 40 procent familieboliger ikke giver nogen mening. For mig er 40 procentkravet Christianborgsk skrivebordsarbejde af værste skuffe. Kravet er uigennemtænkt, og fører - allerede nu - til utryghed for beboerne. Det giver ingen mening, at 27.645 almene beboere skal tvangsforflyttes fra deres hjem, fordi nogle af beboerne ikke er i arbejde, eller fordi nogle unge begår kriminalitet. Det er urimeligt.

Flere af de boligområder, som aftaleparterne vil "nedbringe" er attraktive, velfungerende og ofte nyrenoverede boligområder.

Hvis 40 procent kravet gennemføres kan man med rette spørge aftaleparterne om følgende: Hvor skal de 27.645 beboere der skal tvangsforflyttes bo, når deres lejlighed skal "nedbringes"?

Kære aftaleparterne - aftalen af d. 9. maj er en ommer!