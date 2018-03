Gamle nyheder og Grindsted

Læserbrev: Den samlede medieverden, især de æterbårne, var hele tirsdagen optaget af en udmelding fra SF's tidligere formand, udenrigsminister m.m. om forureningen i Grindsted.

Forslaget fra SF om, at regionen skal undersøge sygdomsforløb blandt beboerne i Grindsted by blev lanceret som en større nyhed. I virkelighedens verden blev forslaget allerede lanceret på et pressemøde lørdag den 10. marts på rådhuset i Billund Kommune, hvor flere beboere gjorde opmærksom på et for dem bemærkelsesværdigt udbrud af sygdommene ALS, kræft m.m. i Grindsted.

Selv om mødet denne lørdag var koncentreret omkring jordforureningen er det også en pligt for os politikere at arbejde med en helhedsorienteret tilgang til de bekymringer borgerne fremfører, når vi mødes med dem. Som følge heraf bad jeg på samme tid forvaltningen om at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, embedslægen m.fl. for at inddrage dem i de rejste problemer på det sundhedsmæssige område.

Det er således en allerede påbegyndt opgave, der af medierne en uge senere via en udtalelse fra SF, lanceres som et nyt udspil og nytænkning i sagen om Grindsted Forureningen.

Havde pressen i stedet for blindt at præsentere udspillet fra SF som nærmest breaking news, ulejliget sig med en opringning til dem, der reelt arbejder med problemet, så havde de meget tidligt fået at vide, at denne proces allerede er igangsat. Netop fordi det er vores pligt som politikere at reagere på det borgerne siger - og især tænke i helheder.