Fuld fart på erhvervsskolerne

Læserbrev: I år har hver femte unge fra 9. og 10. klasse søgt ind på en erhvervsuddannelse. 557 flere unge har søgt ind på en erhvervsuddannelse som deres førsteprioritet i 2018 end i 2017. Det er en stigning på knap ét procentpoint fra 18,5 pct. i 2017 til 19,4 pct. i 2018.

Jeg glæder mig over den store fremgang. Danske virksomhed skriger efter faglært arbejdskraft. Dansk Arbejdsgiverforening vurderer, at vi i 2020 vil mangle ikke mindre end 60.000 faglærte. Og det har alvorlige udsigter for dansk erhvervsliv. For uden den rette arbejdskraft, så risikerer vi at vinke farvel til vækst, udvikling og arbejdspladser.

De nye ansøgningstal er godt nyt. Men vi skal have endnu mere fart på erhvervsskolerne. Derfor har jeg netop foreslået, at vi rykker de kommunale 10. klasser tættere på erhvervsskolerne. Fremover skal 10. klasse være starten på en ungdomsuddannelse. Unge mennesker skal have øjnene op for de mange gode muligheder, der er med en erhvervsuddannelse i hånden. De skal vide, at der er brug for praktiske færdigheder - og de skal vide, at det er sjovt og attraktivt at tage en erhvervsuddannelse.

Mit forslag har allerede fået stor opbakning blandt arbejdsmarkedets parter. Det glæder mig. For vi er nødt til at arbejde sammen, hvis vi skal i mål med at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne.