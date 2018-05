Frygten for Ulve er der

Læserbrev: Uanset Peter Gram betegner det som hysterisk angst for ulve. Vi må sandsynligvis lære at leve med dem uanset den begrænsning, der vil være for naturelskere.

En bekendt af mig har noget naturareal med skov. Når hans syvårige barnebarn kommer hjem fra skole, har han glædet sig til at gå ud til sin bedstefar med en madpakke ad små skovveje. Vi ved, der er ulve i området. Kan han blive ved med det?

Jeg mangler svar på, hvad man skal gøre, hvis man møder en ulv eller et ulvekobbel. Der er kommet utallige forslag, men ingen seriøse.

Jeg var til et ulvemøde i Lintrup Hallen. En såkaldt ulveekspert holdt foredrag og der blev bevilget tre minutter til spørgsmål. Jeg spurgte, hvad den syvårige dreng skulle gøre, hvis han mødte ulve. Svar: Fotografer dem. Hvor useriøst.

At ulve ikke er bange for mennesker bevidner b.la.et indlæg i JyllandsPosten den 3. maj under debat af Jan Sloth, Aarhus. Han er gennem 25 år kommet i et stort ulveområde i Sverige.

Et ungt par med barnevogn og hund gik 100 meter fra deres hjem og blev angrebet af to ulve. Den ene gik efter manden og hunden, den anden efter kvinden og barnevognene. Manden slap hunden og kom konen til hjælp. Ulvene angreb hunden og slæbte den skrigende ind i skoven.

Jeg skriver det ikke for at skræmme, men det kunne være rart, hvis man forholdt sig til, hvilke konsekvenser ulve kan have, når de ikke må jages.