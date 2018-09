Læserbrev: Min kollega i Europa-Parlamentet, Jørn Dohrmann, påstår i et indlæg her i avisen 14/9, at vi alle er ved, at være godt og grundigt trætte af EU´s persondataforordning, GDPR. Det er vist en sandhed med modifikationer.

Jeg er personligt glad for, at mine personlige data nu er beskyttet langt bedre. At jeg langt bedre kan styre, hvem der har mine personlige oplysninger. Hvorfor de har dem. Og hvor længe de har dem.

Dohrmann synes mest af alt, reglerne er dårlige, fordi nogle frygter dem, og virksomheder har skulle bruge penge på at opdatere deres hjemmesider.

En så stor lov vil naturligvis give forvirring om, hvad man må og ikke må. Men en lov om persondata der ikke er opdateret siden 1995, kræver en stor omskrivning for at passe ind i det nye årtusind.

GDPR er ikke sat i verden for at irritere nogen. Men for at beskytte os alle. Er reglerne perfekte? Måske ikke. Det kan godt være, vi skal justere hen ad vejen. Men når Dohrmann skriver, at Jordrup og Lejrskov sogne har "valgt" at droppe at nævne navne på nyfødte, konfirmander og afdøde i deres kirkeblade, så er det netop et "valg" i frygt for GDPR og ikke nødvendigvis i henhold til GDPR.

Jeg forstår godt, at frivillige foreninger og små virksomheder kan blive nervøse, når der pludselig kommer trusler om store bøder, hvis man ikke overholder en meget stor og kompleks lov. Men det viser sig forhåbentligt, at der er tale om en overfortolkning af loven. For det har aldrig været hensigten med loven, at skræmme frivillige fra foreningsarbejdet med tung EU-lovgivning.