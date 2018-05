Fra fristed for forfulgte til kolonistat

Læserbrev: Vi er nok mange, der i mange år betragtede Israel som et land, hvor forfulgte jøder i Europa kunne finde sig et fristed, og ikke tog notits af, at det betød fordrivelse af 750.000 palæstinensere. Her nu 70 år efter må vi desværre konstatere, at Israel har udviklet sig til en typisk kolonistat, hvor koloniherrerne stjæler de koloniseredes jord og vand - her palæstinensernes på Vestbredden og i Jerusalem, hvor indbyggerne deles op i de privilegerede og de undertrykte med og uden privilegier og ressourcer. Hvor de undertrykte stuves sammen i større og mindre ghettoer. I Gaza er to millioner spærret inde på et område som Langeland med elendige livsvilkår til følge.

Som I andre kolonistater kan et sådant styre kun opretholdes med statens magt, vold og undertrykkelse. Det har vi nu været tilskuere til i årtier og her de seneste uger, hvor israelske soldater har dræbt over 40 ubevæbnede palæstinensiske demonstranter og såret langt over 1000.

Hvad er løsningen? De israelske bosættere og nuværende magthaverne i Israel satser nok på at slippe af med palæstinenserne, så de kan oprette et Storisrael evt. med billig palæstinensisk arbejdskraft. Internationalt satses på tostatsløsningen, men den har magthaverne i Israel grundigt saboteret med deres bosætterpolitik. Så den ser jeg ikke som en mulighed mere. Tilbage bliver etablering af en fælles demokratisk stat med ligeret for alle. Det ville også bidrage til løsningen af de nuværende krav fra Gaza, om palæstinensernes ret til at vende tilbage til områder i det nuværende Israel.