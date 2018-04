Forureningen i Grindsted er en national opgave

Læserbrev: Et gammelt mundheld siger, at der sjældent er noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Måske kan det blive en del af konklusionen når sagen om Grindstedstedværket engang skal gøres op?

Som medlem af miljøudvalget i Region Syddanmark, deltog jeg i besøg i Kærgård Klitplantage, hvor Grindstedværket over en 17-årig periode dumpede 300.000 ton giftigt spildevand i klitterne ved Vesterhavet. Over de seneste ti år har Region Syddanmark fjernet mere end 7.000 ton stærkt forurenet jord, der indeholdt stoffer som cyanid, kviksølv og klorerede opløsningsmidler.

Som nævnt er en del af forureningen fjernet og blevet destrueret i Holland, Tyskland og på Fortum (Kommunekemi).

Men der er stadig en stor opgave at løse. 1400 meter meget attraktiv strand er uegnet til badning og ophold, grundet forurenende stoffer som ledes ud på stranden og i havet med grundvandet.

Oprensningen er - og bliver - kostbar. Som det er blevet udtrykt andetsteds, vil det blive et meget stort trecifret millionbeløb. Set i det lys er SF´s forslag om en "renjordsfond" på en milliard kroner helt på sin plads. Vi kan ikke overlade problemet til de kommende generationer, der skal handles nu!

Til det, som kan vise sig at blive den positive udgang på historien, er, at der er fuld gang i forskning og udvikling af metoder og virkemidler der kan være med til at løse problemerne med forureninger over hele verden. Et hold af meget engagerede medarbejdere fra Region Syddanmark arbejder sammen med en række erhvervsvirksomheder samt forskere fra Aarhus Universitet om opgaven.

En lignende proces er i gang omkring Høfde 42 (Cheminova), hvor det er Region Midtjylland, der har sin store udfordring. Viden og erfaringer fra disse to store miljøforureninger kan samlet set blive det, der for alvor kan blive brugbare løsninger af den massive forurening i Grindsted by, hvor der strømmer forurenende stoffer ud i Varde Å og videre ud i Vesterhavet.

Som oplæg til informations- og borgermøder i Grindsted uddelte Region Syddanmark foldere om sagen. Her var overskriften: "En gigantisk opgave. Oprydningen efter forureningen i Grindsted er så omfattende, at staten må træde til." Heri er langt de fleste borgere og lokalpolitikere enige. Hvorvidt synspunktet vinder gehør i regeringskontorerne, er endnu ikke klart. Men når det tages i betragtning hvor hurtigt man kunne finde 70-100 millioner kroner til et vildsvinehegn, så har man lov at håbe?