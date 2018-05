Forsvarsforliget i virkeligheden

Læserbrev: I dag besøger jeg Ryes Kaserne i Fredericia og Beredskabsstyrelsen i Haderslev som de første stop på min tur rundt til tjenestesteder i hele landet.

Her vil jeg tale med personellet om deres hverdag og høre om deres syn på det nye forsvarsforlig, som sikrer Forsvaret et løft på næsten 13 mia. kr. ekstra over de næste seks år.

Det skyldes ikke mindst Rusland, der spiller med de militære muskler og intimiderer sine nabolande - Danmarks allierede. Det er vi nødt til at reagere på.

Men også truslen fra cyberangreb er meget høj og en stor sikkerhedspolitisk udfordring. Samtidig ser vi bl.a. flere og voldsommere klimarelaterede hændelser ramme Danmark.

Alle tre dele er eksempler på et nyt verdensbillede, som vi skal forholde os til, og det får selvfølgelig også betydning for de ansatte i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Det øgede budget er også med til at skabe arbejdspladser. Syddanmark er en af de regioner, som får flest nye arbejdspladser, og det kommer man især til at mærke i Haderslev, Fredericia og Oksbøl.

Jeg er glad for, at vi med forliget fastholder Trekantsområdet og det syd- og sønderjyske som en stærk bastion for det danske forsvar, men samtidig gør områdets garnisoner i stand til at håndtere de nye trusler sammen med resten af Forsvaret, Hjemmeværnet og beredskabet.