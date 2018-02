Forslag til Sophie Løhde

Læserbrev: Jeg vil gerne hjælpe Sophie Løhde (V) og komme med nogle forslag, således at hun har noget at tilbyde de offentligt ansatte. Baggrunden for forslagene er: Når timelønsbetalte lønmodtagere selv skal betale spisepauserne, for eksempel murersvende en time dagligt, udgør dette cirka 11 procent.

Forslag 1: Tilbyd seks procents lønstigning mod afskaffelse af betalte spisepauser. Et forslag som de offentligt ansatte dårligt kan sige nej til, hvis de vil være solidariske med 3F og andre i samfundet, som ikke får betalte spisepauser.

Forslag 2: Privatiser kantinedriften inden for det offentlige, således at det bliver den reelle kostpris, der betales for maden. Her vil du sandsynligvis også kunne spare udgifter, og der vil ikke være et skjult skattefri løntilskud.

Forslag 3: Tilbyd at hvis de nulstiller deres krav, vil du arbejde for, at det øvrige arbejdsmarked også får betalte spisepauser. Et tilbud hvor de kan vise deres solidaritet med det øvrige samfund.

Hvis 3F læser dette, må de gerne forklare, hvorfor deres medlemmer selv skal betale deres spisepauser. Eller er det noget, som kommer med ved nye overenskomstforhandlinger? Hvis ikke, skal de vel have en lønstigning på 11 procent?

Læserbrevet her har jeg skrevet for at vise, hvor stort et sammenhold - eller mangel på samme - der findes mellem lønmodtagerne.