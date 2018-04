Læserbrev: Jeg har netop set TV-avisen, og jeg er dybt forarget og bekymret for den etik og moral, vores politikere giver udtryk for.

I vores oplyste verden giver det ikke mening, at det er rimeligt at ændre, hvad vi fra naturens hånd er givet (har forståelse for det rituelle).

Danmark har tilsyneladende ingen skrupler ved at lovgive med et forbud mod at omskære kvinder, men mener, at der er mange problemer i forhold til, at det samme skulle gælde for drenge.

Der er forskellige årsager og virkninger vedrørende omskæring af piger og drenge, men det handler vel i sidste omgang om, at man laver indgreb, der ikke kan gøres om. Det er efter min mening i den grad forskelsbehandling, dobbeltmoralsk og ansvarsforflygtigelse, når man mener, at vi ikke kan gå foran. Det er set før.

At man så ligefrem kalder det en sikkerhedsrisiko, er mild sagt en overdrivelse og vel egentlig en undskyldning for at tage ansvar. Det er også set før.

Jeg håber, politikerne vil lytte til borgerne - og forhåbentligt deres hjerte.