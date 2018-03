Forestil dig et Danmark uden en offentlig sektor

Læserbrev: Danmark er på vej mod en omfattende konflikt på det offentlige område. Det er vel sikkert kendt af alle danskere, som bliver ramt af først en strejke og derefter en omfattende, totalt lammende lockout fra de offentlige arbejdsgiveres side.

Kravene fra de offentlige ansatte er på ingen måder ublu. De vil blot have ordentlige vilkår, respekt og støtte i en stor daglig indsats til gavn for os alle.

Forestil dig et Danmark, hvor næsten al virksomhed foregik i privat regi. Private sygehuse, skoler, plejehjem, universiteter, gymnasier osv. Privat virksomhed er fint set fra et synspunkt, hvor der skal tjenes penge og overskud. Offentlig virksomhed kan og skal ikke måles på overskud. Her er der tale om serviceydelser, som kommer os alle til gode.

Den offentlige sektor skal selvfølgelig være effektiv og lønsom for enhver betalt skattekrone. Det er sektoren så rigeligt i dag. Alle offentlige ansatte lever hver dag under et åg af konstante besparelser, de løber hurtigere og hurtigere uge for uge, utilfredsheden stiger måned for måned både for modtagere som servicegivere. En ganske uholdbar situation. Vi lever i et rigt Danmark, som i den grad har brug for en holdbar, effektiv offentlig sektor.

Bak op om de offentlige ansattes ønske om værdige forhold til løn og vilkår i øvrigt!