Forbyd børnesexdukker

Læserbrev: I dag kan naturtro børnesexdukker frit indkøbes, og hverken politi eller toldvæsen kan hindre det. Dermed kan pædofile frit udleve deres uhyggelige lyster, og personligt frygter jeg, at børnesexdukkerne har en forstærkende effekt på de pædofile tanker. Eksperterne kan ikke blive enige om, hvorvidt dukkerne ansporer nogen til at handle på deres lyster mod levende børn. Den risiko ser vi dog ingen grund til at løbe i Dansk Folkeparti, og derfor ønsker vi et forbud mod børnesexdukker.

I Norge beslaglægger toldvæsenet blandt andet sexdukker, der forestiller børn. Her så jeg gerne, at Danmark gjorde det samme, og desuden pålægger modtageren en form for behandling. Hvis det kan hindre blot en lille del af de frygtelige overgreb mod børn, ser jeg absolut ingen grund til, at disse væmmelige dukker fortsat skal være lovlige.

For børnenes skyld, lad os nu få det forbud!