For et grønnere Danmark

Læserbrev: Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling. Og det er ikke en position, som vi ikke har tænkt os at opgive. Jeg er derfor rigtig stolt over, at regeringen nu har fremlagt et nyt energiudspil, der med initiativer for 15 mia. kr. vil gøre energien både grønnere og billigere.

Mindst halvdelen af det danske energibehov skal være dækket af vedvarende energi i 2030. Sådan lyder det meget ambitiøse mål, som regeringen har opstillet. Men det er også et nødvendigt mål, hvis vi skal leve op til den klimapolitik vi har ført. Og med dette energiudspil som udgangspunkt er jeg sikker på, at vi nok skal nå i mål.

Energiudspillets initiativer tæller bl.a. ca. fire mia. kr. over 20 år til udbygning med biogas og andre grønne gasser, en pulje på 100 mio. kr. årligt til at fremme brug af overskudsvarme og rigtig mange andre tiltag. Med udspillet vil vi også opføre en af verdens største havvindmølleparker. Den vil være i stand til at forsyne de syv største byer i Danmark.

Jeg er rigtig glad for, at vi med dette udspil viser, at det er muligt at forene det grønne hensyn og reducere danskernes energiomkostninger. Danskerne kan nemlig se frem til store besparelser på elregningen. En gennemsnitlig husstand kan nemlig se frem til besparelser for mere end 1200 kr. om året. Det er egentlig ret godt gået.

Jeg synes, at regeringen har præsenteret et meget fornuftigt udspil, som jeg håber, at der vil være bred opbakning til.