For eller imod

Læserbrev: Principielt er jeg imod, at Danmark skal lukke sig inde bag grænsevagter og hegn. I tilfældet med hegn mod vildsvin, der kan være bærer af afrikansk svinepest, er jeg mere i tvivl.

En af årsagerne er, at jeg som jæger færdes i naturen, der vor andre mennesker sjældent kommer.

Det sker engang imellem, at vi finder et rådyr, der har prøvet at forcere et vildthegn, hvor det ikke er lykkedes. Dyret har så hængt med bagbenene i vildthegnet, og har lidt en pinefuld død. Det vil sikkert også ske ved et vildsvinehegn på kun 1,5 m i højden.

Hegnet skal være så kraftigt, at en flok kronvildt i fuld fart ikke kan nedlægge det. Det skal ikke - som Mogens Dahl forslår - være grønt og næsten ikke synligt, men være så synligt, at vildtet kan se det.

Det er jo ikke nok med, at vi skal holde de uønskede dyr ude. Vi skal jo også være med til at bekæmpe smitterisikoen. Derfor vil jeg foreslå, at der etableres fangstsluser, hvor man kan indfange dyrene og aflive dem, der er uønskede.

Når vildsvinehegnet er etableret skal det jo vedligeholdes. Det er vigtigt, at skader bliver udbedret omgående, for ellers er det jo en falsk tryghed vi har. Derfor er det vigtigt at der samtidigt anlægges et kørespor langs hegnet, således at man kan inspicere hegnet jævnligt. Måske en ny "Gendarmsti" og en helt ny turistattraktion tværs over Sønderjylland.