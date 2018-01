Fødevarer burde være billigere

Læserbrev: Enhver skattelettelse er en god skattelettelse, udtaler det konservatives partileder Søren Pape, og nu har Lars Løkke Rasmussen, statsministeren, sagt i tv at det er ærgerligt, at det ikke er lykkedes at give de danske familier lidt flere penge mellem hænderne, underforstået til privatforbrug.

En smart måde at give alle danskere lidt flere penge til privatforbrug ville da være, at sænke madmomsen på fødevarer med et par procentpoint, det ville gavne alle danskere, børnefamilier, folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere, kassedammen, de studerende, direktøren, ja kort sagt alle borgere i Danmark. Selv en lille skattelettelse er god skattelettelse og burde kunne samle et flertal i Folketinget.