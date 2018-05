Fodbold: Opsang blev givet med rette

Læserbrev: Som dedikeret SønderjyskE-tilhænger læste jeg forleden i JydskeVestkysten med stor interesse sportsjournalist Ole Bruun's betragtninger i forbindelse med den famøse Superligakamp i Herning søndag den 18. marts. Har tillige observeret, at flere sønderjyder senere har givet deres mishagsytringer over for journalistens mission til kende her i avisen.

Må indrømme, at også jeg i første omgang tænkte: "Er det virkelig "min" Syd- og SønderjyskE avis, der omtaler "min/vores" klub i så lidet flatterende vendinger?"

Kom så efterfølgende til at tænke på, hvordan jeg i grunden havde det om aftenen den 18/3, hvor Christian "Greko" Jakobsen for åben skærm gjorde sin egen klub en gevaldig bjørnetjeneste med sin lidet gennemtænkte optræden. For første gang i mine cirka 15 år som stor og medlevende beundrer af projektet "SønderjyskE" kom der nogle ridser i den lyseblå lak, som i den grad gjorde ondt på mig. Bare det nu hurtigst muligt kunne gå i glemmebogen, tænkte jeg - men det gjorde det jo i den grad ikke.

Med hensyn til Ole Bruun's indspark sidste mandag trængte denne her sig også straks på: "Det er en skidt fugl, der skider i egen rede!" Men den duer jo ikke ligefrem her - al den stund Ole Bruun's rede ikke ligger i Haderslev, men er solidt forankret lidt nordvest for Sønderjylland.

At han så repræsenterer en avis, der dækker SønderjyskE's meritter, forpligter ham jo ikke til absolut at stryge de lyseblå med hårene. Ligesom han heller ikke burde være blind for, hvad de forskellige Esbjergklubber måtte foretage sig af usmarte handlinger.

I hvert fald hvis han ønsker at fremstå som en respekteret og neutral betragter af de sportslige begivenheder i Syd- og Sønderjylland - og det tror jeg, at han gør - og det lever han også op til.

Jeg skal i hvert fald give Ole Bruun den kredit, at jeg i ny og næ har set ham revse "sine egne" i denne avis, når dette har været påkrævet - set gennem en objektiv journalists briller.

Ovenstående var også grunden til, at Ole Bruun med rette gav SønderjyskE en opsang forleden mandag - dette for såvel at lære af sine dumheder - som efterfølgende at komme videre ad et bedre spor.