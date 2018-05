Flyt vindmøllerne ud på havet

Læserbrev: I mine år som miljøordfører har jeg modtaget mange klager fra frustrerede naboer til vindmøller. Fra den ene dag til den anden er den landlige idyl omkring deres hjem blevet erstattet af en konstant summen fra de nyopførte møller. Ikke nok med at det er forstyrrende i hverdagen, men mange er også nervøse for, om de kan sælge deres hus på grund af støjgenerne. Jeg kan godt forstå deres bekymring.

Derfor mener vi i Dansk Folkeparti, at man skal sætte en stopper for opførelsen af vindmøller på land. I stedet bør man satse på havvindmøller, der kan producere en masse strøm uden at støje i nogens baghave.

Desuden vil vi gøre det muligt for dem, der er plaget af vindmøllestøj, at søge erstatning.

Jeg er glad for, at Danmark har været bannerfører for vindenergi, der er både miljøvenligt og effektivt. Med årene er vi blevet dygtigere til at etablere havvindmølleparker og til en lavere pris, og derfor bør vi flytte vindmøllerne ud på havet, hvor de kan udnytte deres effektivitet uden at støjforurene og skæmme vores grønne landområder. Det er sund fornuft.