Flere penge til lokal nyhedsdækning

Læserbrev: Regeringen præsenterede torsdag sit medieudspil. Der er mange ting at glæde sig over i dette udspil.

Herunder ikke mindst, at der lægges op til at styrke den helt lokale nyhedsformidling - tæt på borgerne. Det sker via en ny pulje, hvorfra der ydes støtte til de lokale dagblade og ugeaviser. Jeg har kæmpet hårdt for dette konkrete tiltag, der vil give os borgere endnu bedre lokal nyhedsdækning.

Det er de lokale medier såsom denne avis, der fortæller de "små" og nære historier, som er centrale i ens hverdag. Selvfølgelig er det også vigtigt med gode landsdækkende medier. Men det er afgørende, at vi aktivt støtter de lokale medier, for at sikre deres eksistens, og ikke mindst sikre den høje journalistiske kvalitet. Det er nemlig Public Service i højeste potens.

Nu skal de præcise detaljer for medieudspillet forhandles på plads med de øvrige partier. Forhåbentlig med en bred politisk aftale til følge, så der i de kommende år bliver ro og vished om rammerne for de danske medier.