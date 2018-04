Flere læger i hele Danmark

Læserbrev: Lægemanglen i Syd- og Sønderjylland har desværre i en længere periode skabt utryghed. Landsdelen har på samme måde som andre områder i landet været hårdt ramt af mangel på praktiserende læger. I Venstre har vi derfor arbejdet målrettet på at løse dette i flere år. Bl.a. med et ønske om at forbedre sundhedsvæsenet. Men også med en regionalisering af lægeuddannelserne, og det har vi løbende fulgt op på ved at oprette en lægeuddannelse i f.eks. Aalborg.

Vi har også øget antallet af studiepladser på medicinuddannelserne over hele landet. Men fokus skal være endnu mere lokalt. Endnu flere områder bør have mulighed for at uddanne læger i lokalt regi, for familielægen er døren ind til sundhedsvæsnet. Hos den lokalt praktiserende læge har man mulighed for at få en nærhed og en tryghed, der ikke findes andre steder i sundhedsvæsenet. Derfor er det et vigtigt, at vi bringer lægerne tættere på borgerne. Vi skal have læger til at uddanne sig, slå sig ned og få tilknytning til arbejdsmarkedet i områder, der ikke kun har en storbys postnummer.

Vi skal sikre ensartet behandling af høj kvalitet, uanset hvor man har bor. Det er baggrunden for at Syd- og Sønderjylland snart at tage imod de første kandidatstuderende på medicinstudiet. Fra sommeren 2019 kan op mod 55 håbefulde kommende læger således begynde på deres vej mod lægegerningen på Syddansk Universitet i Esbjerg. Det vil sikre en bedre lægedækning i Syd- og Sønderjylland til gavn og glæde for alle, der bor her.