Fejlagtige registreringer

Læserbrev: I sagen om fejlagtige dødsregistreringer på sygehuse i regionen, må jeg påpege, at det simpelthen er for dårligt, at patienter, p.g.a. stress og jag blandt læger og sygeplejersker og den hysteriske overdrevne brug af pc, udsættes for at skulle have udgifter og andre problemer i forbindelse med at "vende tilbage til livet" igen efter være blevet registreret som værende død.

Tid er penge, siges det, men besparelser og øgede produktivitetskrav i sygehusvæsenet, med deraf følgende stress hos de ansatte, er skyld i flere graverende fejl. Det må bare ikke ske. Og de, der bestemmer, hvor og hvornår der skal spares og på hvilke områder, i dette tilfælde sygehusområdet, hører ikke til de mindst bemidlede i samfundet; de skal, helbredsmæssigt, nok klare sig, også når de bliver ældre! Medmenneskelighed, nærvær, næstekærlighed og empati er ikke ligefrem det vi gør mest i. På nogle områder var det bedre i gamle dage.