Fakta om musketer-eden

Læserbrev: Af lederen i dagens (26. april, red.) udgave af JydskeVestkysten fremgår det, at den indgåede musketer-ed er brudt. Her kan der være behov for lidt fakta.

Af folkeskolen.dk fra den 22. januar 2018 fremgår følgende, og jeg citerer:

"Det er med et smil, at Anders Bondo Christensen kom ud af mødelokalet og fortalte, at forhandlingsfællesskabet nu ophæver musketer-eden og går i gang med forhandlingerne".

Baggrunden for ovennævnte udtalelse var, at der var igangsat forhandlinger om lærernes arbejdstidsaftale, hvilket betød, at Anders Bondo kunne meddele Forhandlingsfællesskabet, at den såkaldte musketer-ed ikke længere er aktuel.

Musketer-eden betød, at de øvrige organisationer på det kommunale område og det statslige satte deres egne forhandlinger på pause, mens lærerne talte med Kommunernes Landsforening og kom i gang med reelle forhandlinger.