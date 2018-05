Læserbrev: Akutsygehuset i Kolding står færdigt, og vi kan sætte flueben ved det første af tre store kvalitetsfondsprojekter i regionen.

Regionsrådet sender nu det endelige anlægsregnskab for sygehuset i Kolding til Sundheds- og Ældreministeriet med besked om, at det milliarddyre byggeprojekt er gennemført inden for aftalt tid, økonomi og kvalitet.

Sådan - færdigt arbejde.

Dette kæmpeprojekt har været undervejs siden december 2007, hvor regionsrådet valgte, at Trekantområdets store akutsygehus skulle ligge i Kolding.

I 2010 fik vi endeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden - statens store fond til sygehusbyggerier - til projektet til 900 mio. kr.

24. november 2016 indviede vi et næsten færdigt sygehus. Nu står det helt færdigt - et moderne sygehus i topklasse med bl.a. en ny stor fælles akutmodtagelse, knap 200 enestuer i en imponerende sengebygning i op til ni etagers højde, en helikopterlandingsplads og en ny flot hovedindgang.

At stå ved målstregen med et kæmpeprojekt afleveret til aftalt tid, økonomi og kvalitet er langt fra en given ting.

Der følger nemlig betingelser med de tilskud, som gives til kvalitetsfondsprojekter. Fx måtte byggeriet ikke koste mere end 993 mio. kr., som projektrammen er blevet til i dagens mønt. Regionen kunne altså ikke skyde ekstra penge i projektet, hvis pengene ikke rakte - kun skære dele af byggeriet fra. Heldigvis er det kun blevet til mindre justeringer. Så trods benhårde betingelser fra Christiansborg, som ikke alle har været befordrende for at sikre det bedste resultat, lykkedes det os at bygge det sygehus, vi ønskede og havde planlagt.

Patienterne oplever allerede det nye byggeri positivt. Tag fx enestuerne, hvor vi hører, at patienter sover bedre, hvor pårørende kan være sammen med patienter døgnet rundt, og hvor fortrolige samtaler med læger og sygeplejersker kan foregå, uden at andre lytter med.

Når byggeriet i Kolding lykkedes så godt, skyldes det et godt teamsamarbejde mellem byggeorganisationen i Kolding, personale, patienter og pårørende på sygehuset, vores rådgivere, sygehusets servicefolk, byggefolkene i regionshuset og mange flere: Tak til alle for at bidrage til et vellykket byggeri.

Endelig glæder vi os over, at regionens to øvrige kvalitetsfondsprojekter - akutsygehuset i Aabenraa og Nyt OUH i Odense - også er i god gænge.