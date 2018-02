Er presset ikke stort nok i forvejen

Læserbrev: Udsigterne til en lockout er i stigende grad en trussel for mange unge. Der er på nuværende tidspunkt knas i forhandlingerne i forhold til statsansattes løn, den betalte frokostpause og lærernes arbejdstidsbestemmelser, hvilket har været et afgørende benspænd for forhandlingerne om en ny overenskomstaftale.

Hvis en lockout eller strejke bliver en realitet, vil den påvirke mange kommende eksaminander fra gymnasierne. For mange kommende studenter vil en lockout eller strejke betyde, at den traditionelle begivenhed, hvor eleven træder ud af eksamenslokalet og får studenterhuen på hovedet, ikke bliver en mulighed. Derudover kan det få en afgørende betydning for alle afgangselever, som forventede, at eksamenerne ville give dem en chance for at stige i karakter og dermed have større chance for at søge ind på deres ønskede studie. Presset i forhold til at blive optaget på drømmestudiet er i forvejen højt, så derfor gavner det bestemt ikke på afgangselevers fremtid.

Vi har siddet til undervisning i snart tre år, og vi har derfor naturligvis glædet os til at gå ud fra den sidste eksamen, vel vidende, at vi har gjort vores bedste og dermed har fortjent vores hue. Derudover har vi også ventet tre år på, at holde vores dimension på den skole, som gennem tiden har fyldt os med både faglig viden og sociale egenskaber. Disse oplevelser får vi dog aldrig, hvis parterne ikke møder hinanden. Vi opfordrer derfor parterne til at mødes og dermed holde Danmark kørende, så vi opnår den glæde ved at færdiggøre et arbejde, som man har knoklet for længe.

Flere studerende på gymnasierne har forberedt sig både fagligt men også mentalt på eksamener, og dette lader til at være tre års spild af tid, hvis man ikke engang kan bruge sin læring på noget fornuftigt. Der vil altså både være afgørende konsekvenser i forhold til de studerendes fremtid og traditionerne ved at blive student. En anden del af sagen gælder også for studerende, som har oplevet dårlig kemi med læreren. Her ville en eksamen være altafgørende, da der her er en censor, som er med til at bedømme en og eventuelt give mulighed for en højere karakter. Så kan det virkelig passe, at vi allerede skal have en lockout igen?