Er det i orden at højspændingsmaster ødelægger det danske landskab

Læserbrev: Hvad er det politikerne vil med vores dejlige land?

Man kan undre sig over politikerne på Christiansborg. Sidder de på hver sit kontor med skyklapper på og arbejder på hver deres sag, uden interesse for hvad de andre har gang i? Har politikerne slet ikke en fælles målsætning for hvad de vil med Danmark? Hvis ikke man arbejder i samme retning, så forsvinder sammenhængen i tingene. Det kan ikke nytte noget, at politikerne arbejder isoleret med en sag uden skelen til hvad de andre laver. Resultatet bliver at man får nogle slutprodukter, der er modsatrettede. Det er sådan en situation vi står i nu. Der er et projektforslag fra Energinet.dk om et nyt 400 kv. luftledningsnet fra Idomlund til den dansk/tyske grænse. Forslaget er godkendt i folketinget, selvom det i 2008 blev besluttet, at højspændingsledninger fremover skulle kabellæggers. De tager slet ikke hensyn til de store gener et luftledningsnet vil påføre naturen og de mennesker der bor i området. Som borger får man det indtryk, at det kun handler om økonomi og at det for Energinet.dk er et stort prestige projekt. Det regeringen her er i gang med er at ødelægge de store værdier der er ved at bo på landet. Projektet harmonerer ikke med den nye landsbyplan, som lige er blevet lavet. Formålet med den er netop, at styrke de små landsbyer og gøre det mere attraktivt at bo der. Dette formål harmonerer overhovedet ikke med opførelse af højvoltsledninger ned igennem hele Vestjylland. Hvem vil flytte på landet og bo tæt på disse ledninger? Hvor er vores politikere henne? Ved den ene slet ikke hvad den anden laver? I andre tilfælde er naturfredningsforeningen hurtigt ude, hvis der er natur, der bliver udsat for diverse negative påvirkninger. Man kan undre sig over, hvorfor de ikke har reageret på de luftbårne højvoltsledninger ned igennem hele Vestjylland. Gad vide om forklaringen på dette er, at Lars Barfoed er blevet valgt til repræsentantskabet i naturfredningsforeningen, samtidigt med at han sidder som formand for Energinet.dk. Det tyder på at Lars Barfoed her varetager Energinet.dk`s interesser frem for naturfredningsforeningens.

Vi har i Sydvestjylland en fantastisk natur, hvor Nationalpark Vadehavet er et af verdens vigtigste yngle- og rastepladser for fugle. Derfor er det også kommet på Unescos verdensarv liste. Når man ved Energinet.dk har kendskab til problemer med døde svaner hver dag pga. højspændingsledninger ved Næstved, så er det jo fuldstændig tåbeligt, at lave masteføring ned igennem hele Vestjylland. Hvert år kommer der 12-15 millioner trækfugle til hele Vadehavet. Trækfuglene kommer altså igennem området med højspændingsledninger. Hvor mange døde fugle skal der til inden man reagerer. Herudover kommer der store flokke af gæs, ænder og vadefugle til Stadil Fjord. På vejen hertil vil fuglene krydse højspændingsledningerne længere oppe i Vestjylland.

Når man skal gøre noget, skal man gøre det ordentligt første gang. Læg nu højspændingskablerne i jorden fra starten af, i stedet for først at lave masteføring for derefter nogle år senere, at lægge dem i jorden. Det er alt for dyrt at gøre tingene to gange, som man har gjort flere steder på Sjælland og nu også ved Middelfart, som for resten også er Lars Chr. Lilleholts valgkreds. Som politikere må i se at vågne op. Skal vi ikke bevare det flotte landskab vi har. Er der for jer da slet ingen prestige i det? Hvad er det for en naturarv i vil give videre til vores efterkommere?