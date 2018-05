Er arveafgift dybt skadelig?

Læserbrev: Det er voldsomme ord, når Christian Friis Hansen i lederen i JydskeVestkysten den 8. maj kalder arveafgiften dybt skadelig og en ideologisk skat. Christian Friis Hansen har tydeligvis ikke læst den højt anerkendte franske professor og macroøkonom Thomas Pikettys bog: Kapitalen i det 21. århundrede.

I denne fremragende og upolitiske bog kortlægger Thomas Pikettys med hjælp fra en skare af økonomistuderende i hele verden, indkomst- og formueuligheder i 1700, 1800 og 1900 tallet og begyndelse af 2000'erne. Datagrundlaget er uomtvisteligt imponerende. I et langt kapitel analyseres og konkluderes, at en betydelig del af formueuligheden i især 1700 og 1800 tallene skyldes arv gennem flere generationer, og at netop det var årsag til omfattende koncentration af formuer på nogle få familier.

Hvad får en fransk macroøkonom til at skrive en sådan bog? Fordi formuekoncentrationer har sat sig voldsomme spor i de analyserede århundrede. Det var startskuddene til den franske revolution og til dels første verdenskrig. Kombinationen af ophobning af store arvede formuer hos 2% af befolkningen i Frankrig, og en restbefolkning, der i generationer levede i armod og uden formue, viste sig samfundsmæssigt sprængfarlig.

I La Belle Epoke (den skønne tid), som perioden fra 1880'erne til 1914 blev kaldt, var begrebet rentier ret almindeligt, og dækkede over personer, der allerede i en ung alder - læs 20'erne - rådede over så stor en arvet kapital, eller havde udsigt til en stor kapital via arv, at de kunne se frem til at leve af den og afkastet heraf i hele deres levetid. Denne klasse fik betegnelsen rentiers; i dag en uddø klasse.

Thomas Piketty påpeger i bogen en historisk fare: Ingen unge mennesker må kunne stille sig selv spørgsmålet: Kan det betale sig at uddanne sig og have et langt arbejdsliv, når jeg har udsigt til en arv af en størrelse, som jeg kan leve komfortabelt af hele livet? Vi lever i et meritsamfund, hvor uddannelse og iværksætteri ligger højt på den politiske dagsorden. Det blev bekræftet i sidste uge ved udnævnelse af den succesrige iværksætter Tommy Ahlers til uddannelses- og forskningsminister.

Det virker så modsætningsfuldt, at regeringen og andre liberale partier så vil genoplive renteir samfundet. Vejen til individuel velstand og en høj levestandard er uddannelse, arbejdsflid, og også gerne iværksætteri. Det er usundt for samfundet, men behageligt for den enkelte, hvis en komfortabel livsstil skabes gennem arv. Rentier-klassen uddøde fra 1914 og frem, da store formuer gik tabt under første og anden verdenskrigs rædsler; og fordi den høje inflation i 1970 og 1980 årligt åd af det, der var tilbage. Vi skal ikke igen genopfinde denne befolkningsgruppe.

Vi lever i et samfund, der er gennemsyret af mangeartede skatte- og afgiftsarter. Når vi køber en ny bil er halvdelen af prisen registreringsafgift, som vi betaler med beskattede lønkroner. Der er afgifter på øl, el, osv. Alle forbrugsvarer er belagt med moms, som betales med beskattet indkomst. Argumentet om at arveafgift er en straf, fordi arveformuen er beskattet hos arvelader, holder ikke i dette billede. Det er svært at forstå, at en arveafgift på 0% uanset arvens størrelse kan være en ideologisk målsætning for de liberale og ultraliberale partier.