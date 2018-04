Er argumenterne for elmaster er for tynde

Læserbrev: Er demokrati kun noget, der finder sted hvert fjerde år?

Det er dejligt og opløftende at se en livlig debat i vores demokrati. Det gælder også debatten om høje elmaster ned igennem den jyske natur. Mange mennesker, som sikkert har meget andet at lave, bruger alligevel værdifuld tid på at engagere sig. Måske mindre opløftende er det, at de, som i det politiske system har vedtaget de høje elmaster ned gennem Jylland fra Idomlund ved Hol­stebro til den dansk-tyske grænse, ikke har tid til at deltage. Omkring valgdagen har mange politikere travlt med at bedyre, at de ofte er ude og tale med den såkaldte "almindelige" befolkning", men demokrati er vel ikke kun noget, som finder sted hvert fjerde år? Så det er ikke opløftende, at ingen med politisk indflydelse på Christiansborg øjensynligt har tid til at deltage i de kommende fire møder i Videbæk, Varde, Ribe og Bredebro for at høre lokalbefolkningens holdning og argumenter.

Hvad er egentlig argumenterne for at opføre elmasterne? Disse elmaster vil kunne påvirke levevilkårene for alle de folk, som bor i de pågældende dele af Vest- og Sønderjylland. Og de vil kunne bidrage til marginaliseringen af deres hjem. At det er for dyrt at grave ned som jordkabler, og at det aldrig har været gjort før, synes at være de hovedargumenterne.

Argumentet om, at det er for dyrt

Det er vigtigt at have gode forbindelser til vores naboer i Tyskland. Det kan man gøre ved store infrastrukturprojekter. Et eksempel er Femern Bælt forbindelsen. Denne forbindelse er løbende blevet betydeligt dyrere, end man oprindeligt havde forestillet sig - med et betydeligt antal milliarder. I den forbindelse har der været fremlagt beregninger om tilbagebetalingstiden på investeringen - altså hvornår det investerede beløb er betalt tilbage.

Et andet eksempel er denne aktuelle 400 kilovolt forbindelse ned gennem Jylland til den dansk-tyske grænse. Der er vist, som man forstår af debatten, på Christiansborg stor modvilje mod at grave kablerne ned, fordi det er en dyrere løsning end elmaster. Men hvis Femern Bælt forbindelsen må blive betydeligt dyrere, med forlænget tilbagebetalingstid, så kan det vel også prioriteres, at en 400 kilovolt forbindelse ned gennem den jyske natur bliver dyrere. Og i det mindste skal man vel i offentligheden have nøjagtige oplysninger om, hvad det vil betyde for tilbagebetalingstiden. Udsagn om, at det kan koste op til seks milliarder mere kan vel ikke fungere som et godt beslutningsgrundlag?

Argumentet om, at det aldrig har været gjort før

Det andet argument er, at nedgravning af 400 kilovolt kabler aldrig har været gjort før. Vi lever i en tid, hvor konstant omstilling og nyudvikling synes uundgåelige grundvilkår. Dette ses måske tydeligst i regeringens behov for et såkaldt Disruptionråd, som forsøger at vurdere effekterne af nye produkter og services, som grundlæggende ændrer eksisterende branchers produktionsvilkår. I en verden, hvor sådanne grundlæggende ændringer fremhæves som grundvilkår, kan det vel ikke være et argument i sig selv, at en sådan nedgravning af 400 kilovolt kabler aldrig er blevet gjort før. Hvis skotten James Blyth, der i 1887 opfandt elproducerende vindmøller, havde tænkt, at det ikke var gjort før og derfor ikke kunne gøres, så levede vi måske i dag uden vindenergi.