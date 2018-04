Er Miljøstyrelsen uvildig eller?

Læserbrev: "I er alle sammen velkommen til at skrive et høringssvar, men I behøver ikke skrive, at forbindelsen skal graves ned, for det bliver den ikke!"

Sådan lød beskeden fra Karin Anette Pedersen, Miljøstyrelsen, ved Energinets informationsmøde i Videbæk den 18. april vedr. den nye højspændingsmotorvej gennem vores kommune.

Baggrunden for hendes udtalelser er, at Energinet på delstrækningen fra Idomlund til Endrup har budgetteret med, at højest fem af de 95 km 400 KV ledninger kan blive nedgravet.

Den kontante udmelding fra Miljøstyrelsens repræsentant fik heldigvis ikke lov til at stå ukommenteret hen, idet Lars Brinch Thygesen påpegede det demokratiske problem, der ligger i, at en offentlig, uvildig myndighed forsøger at påvirke de indvendinger, berørte borgere måtte ønske at bringe på banen.

Men er Miljøstyrelsen en uvildig myndighed? I Miljøstyrelsens mål- og resultatplan for 2018 står der blandt andet: "Omdrejningspunktet for Miljøstyrelsens arbejde er at sikre en balance mellem beskyttelse af naturen, miljøet, menneskers velfærd og et samfund med gode rammebetingelser for erhvervsudvikling med grøn vækst baseret på moderne miljøteknologi, høj ressourcegenanvendelse og et stærkt offentligt-privat samarbejde."

Men hvordan sikrer man beskyttelse af naturen og miljøet og menneskers velfærd, når man har en bunden opgave om at højest fem km må graves ned?

Har Miljøstyrelsen fra en kontorstol i centrum af København, hvor eneste forbindelse til virkeligheden er GoogleMaps, forud for budgetteringen af projektet virkelig vurderet, at der mellem Idomlund og Endrup er 90 km natur og miljø, som ikke er værd at bevare?

Miljøstyrelsens opgave burde være at beskytte naturen og miljøet og menneskers velfærd, uanset hvilket budget Energinet har lagt - det gør man ikke, når man på forhånd har sagt, at man er klar til at ofre en strækning på 90 km natur!

Hvis Miljøstyrelsen var sin opgave voksen, ville de, som alle berørte borgere i nærheden af den nye forbindelse, protestere vildt og inderligt imod, at man i den grønne omstillings navn ser stort på miljøet.

Når professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet så oven i købet påpeger, at luftledningerne alene er nødvendige på grund af Viking Link, og at det er hans vurdering, at en kabellægning er billigere end en luftledning og at forbindelsen i øvrigt intet har med grøn omstilling at gøre, ja, så skriger det hele jo endnu mere til himlen.

Jeg har et godt gæt på, at Miljøstyrelsen efter behandling af alle høringssvar, vil komme frem til den konklusion, at kablerne skal graves ned under Skjern Enge og dens umælende beboere, medens den på de resterende 90 km bliver hængt hen over hovedet på de protesterende borgere, som jo også bor i naturen, men som desværre ikke er bevaringsværdige.

Så nej - Miljøstyrelsen er ikke uvildig myndighed. De er, ligesom miljøpolitikken, alene styret af økonomi.