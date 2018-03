En stærk minister

Læserbrev: Det er temmelig sjældent, at man kan sige sådan om diverse danske ministre. Denne gang er det ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde (V). Hun fortjener et skulderklap, synes jeg.

Selvfølgelig skal man ikke skære alle offentligt ansatte over en kam, især ikke dem der er i sundheds- og plejesektoren. Disse medarbejdere fortjener til hver en tid deres gage.

Jeg mener derimod, at der er for mange ansatte i diverse administrationer, udvalg og kommissioner. Formentlig er der også for mange såkaldte mellemledere, ja, og ledere.

Ifølge OECD har Norge, Sverige og Danmark næsten lige mange offentligt ansatte i forhold til indbyggertallet, nemlig omkring 32 procent. Med afstand er det de tre lande, der har flest offentligt ansatte. Finland har kun 25 procent, Frankrig 23 procent, England 20 procent og Østrig kun 13 procent. Længere nede på listen ligger blandt andet Tyskland.

Jeg mener at vide, at for eksempel Finland og Frankrig har nogenlunde samme offentlige ydelser pr. indbygger, som vi har her i landet.

Så den offentlige administration bør slankes noget mere. Til gengæld skal de ansatte i pleje- og sundhedssektoren samt lærerstanden bakkes bedre op.

Det er min mening.