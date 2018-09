En pinlig sexkultur - gid jeg havde været ung i de gamle dage

Læserbrev: Et gammelt ordsprog lyder "ægte kærlighed forgår aldrig", men det er som om, at ægte kærlighed ikke længere eksisterer blandt unge i en popkultur, hvor processen i at finde prinsen på den hvide hest har ændret sig markant. Der er nemlig ved at udspille sig en pinlig tendens blandt unge som jeg selv, hvor det mest af alt handler om hvem der kan kysse med flest på én aften.

Ja, gid man havde været ung i de gamle dage. Det er jo slet ikke usædvanligt for ældre mennesker at man fejrer både guld og diamantbryllupper. To mennesker som har holdt hinanden ud gennem tykt og tyndt i henholdsvis 50 og 60 år. Det er så originalt, og jeg kan ikke andet end at lette på hatten for den slags. Man havde ikke ret mange sexpartnere og endnu færre kærester, før man fandt sin eneste ene, fordi de kyssede nemlig kun på dem, som de virkelig var forelsket i.

Desværre forholder det sig mildest talt ikke sådan længere i en overfladisk popkultur, hvor man drikker sig fuld for at gå i byen og have sex med fremmede i et desperat forsøg på at flygte fra hverdagens udfordringer og problemer. En 17-årig pige udtaler i en podcast på Radio24syv, at hun har haft seksuel omgang med 22 forskellige drenge, men det synes hun ikke er vildt og tilføjer, at hun udelukkende havde sex for at opnå en falsk fornemmelse af anerkendelse.

Den ungdomsaktuelle canadiske rapper, Drake, beskriver også den nuværende tendens meget godt i sin sang "Fake Love". Her synger han:" I godt fake people showing fake love to me" og fortsætter: "Look like you hiding your problems, really you never was solid".

I dag er man flov over sig selv og betragter det nærmest som en skamplet, hvis man stadig er jomfru, når man fylder 18 år, da det er blevet en normalitet, at man som minimum har haft sin seksuelle debut i den alder, og man vil jo nødigt føle sig anderledes. Af netop selv samme årsag føler unge ikke, at de er gode nok, hvis ikke de har været sammen med et socialt anerkendt antal sexpartnere, hvilket jeg personligt mener er en kæmpe misforståelse. Faktisk kan jeg slet ikke se ideen med at være seksuel med en person, man intet føler for. Tålmodighed er en dyd, og ægte kærlighed er helt klart værd at vente på.