Læserbrev: En lille notits under den internationale sektion i JV den 19. juli kunne det blive til, da avisen nøgternt bekendtgjorde, at 16 var druknet i Middelhavet, og 30 stadig var savnet. De druknede hedder nu i øvrigt migranter i stedet for flygtninge.

Den humanitære katastrofe med druknede familier er blevet dagligdag, rigtig mange vælger at ignorere, hvad der sker, og et flertal synes at mene, at det ikke har noget med os at gøre.

Det har det. At mennesker dør under flugt fra krig og rædsel har også noget med dig og mig at gøre. Med Danmark og Europa og resten af verden at gøre.

Nej - vi skal ikke med bind for øjnene modtage en lind strøm af flygtninge, men vi skal hjælpe. Det internationale samfund skal hjælpe, og Danmark må gerne gå forrest med humanitær bistand og hjælp i nærområdet med alle de værktøjer, der kan tages i brug.

Den højrepopulistiske bølge, der får samfund til at lukke sig om sig selv, sænke bistanden til omverdenen og vende ryggen til virkeligheden, får mange til gradvist at acceptere de helt umenneskelige ting, der forgår i verden omkring os.

Små greb som, at det nu er mennesker, der migrerer i stedet for at flygte, signalerer at ansvaret er deres alene. De kunne jo bare bliver hjemme, ikke sandt!

Men vi kan ikke kigge væk. Et demokratisk og humanistisk indstillet samfund bygger også på medmenneskelighed og medansvar for omverdenen.