En bunden opgave ... en selvskabt udvikling

Læserbrev: Carl Holst (V) udtrykker i Opinion, at målet for regeringens ghetto-strategi er opløsning af ghettoer, der skal nås med lejernes sparepenge i Landsbyggefonden, indbetalt i naiv tillid til, at pengene skulle bruges på tiltrængt renovering af egne udtjente boliger.

Carl Holst står på mål for regeringens problemløsning, men nævner ikke med et eneste ord, hvor de fremmede skal flytte hen, når ghettomurene falder.

Måske skal hele øvelsen forstås således, at problemområder/ghettoer (igen) skal forgyldes med millioner af danske lejerkroner, oven i gentagne tidligere renoveringer, hvor ødelæggelser, ligegyldighed og udanskhed har været nøgleord. Nu skal de fremmede så spredes - med risiko for at nedbryde det gode beboerdemokrati i andre boligafdelinger.

Lejerne gøres tykt til grin økonomisk men givetvis også ved tab af rettigheder på ventelisterne, hvor de formentlig kommer til at se utilpassede fremmede rykke foran i boligkøen som "belønning" for at gøre sig umulig, kriminel, ikke gide at arbejde eller modarbejde demokrati? Eller måske bliver der bygget nye lækre lejligheder forbeholdt disse mennesker?

Hvornår belønner politikerne ordentlige, arbejdsomme danskere? Hvornår koncentreres indsatsen om udvikling til gavn for danskerne, eksempelvis skoler, undervisning, sundhed og sygehuse? Hvornår sendes de fremmede retur til eget land, så vi kan få ro i Danmark?