Efterløn. At hæve efterlønsbidrag er som at tisse i bukserne

Læserbrev. Opråb til alle Danmarks selvstændige: Glem alt om at få tilbagebetalt dine efterlønsbidrag!

Det er i de fleste tilfælde dit livs bedste investering, du dermed kaster overbord.

I det mindste skal du - hvis du overvejer at få efterlønsbidragene tilbagebetalt - sørge for at få præcis vejledning i din a-kasse forinden.

Du skal sørge for at få forklaret værdien af efterlønnen i samspil med dine pensioner og din ret til dagpenge, hvis du bliver uden arbejdsindkomst.

Din efterløn kan sammenlagt over fire-fem år være helt op til 1.120.000 kroner værd.

Mange selvstændige erhvervsdrivende har tegnet pensionsordninger, men de har traditionelt ikke store pensioner. Og med det i tankerne vil modregningsproblemet blive uden synderlig betydning for de fleste selvstændige.

Husk også på den skattefrie præmie du har mulighed for at få, hvis du arbejder videre og ikke benytter efterlønsordningen. Den kan blive op til 161.000 kroner værd, som du kan få udbetalt ved folkepensionsalderen.

Hvis du skal have dit efterlønsbidrag tilbage, så pas på ikke at ryge helt ud af a-kassen. Din a-kasse er guld værd - for ret beset er det en billig forsikring, som du sagtens kan få gavn af. Og med de nye regler for selvstændige, der kommer senere i år, vil værdien og relevansen af dit a-kassemedlemskab endda blive endnu større.

Dagpengereformen for de selvstændige kommer til at betyde enklere procedurer, mere forståelig lovgivning og langt mere moderne dokumentation. Med den nye lovgivning for selvstændige får vi det næsten, som vi helst ville have det.

Endelig er en anden fordel ved at blive i a-kassen, at der ikke tages højde for anden formue eller husstandsindkomster i forbindelse med udbetaling af ydelser.

Pas på med at hæve dit efterlønsbidrag - du vil ærgre dig i længden.