EfB. Der skal tre mirakler til

Læserbrev: Når man på en kold skærtorsdag følger EfBs bestræbelser på at blive et hold i fodboldens superliga hjemme fra sofaen, står det klart, at der skal mindst tre mirakler til, for at det kan lykkes.

Det første mirakel er at havne blandt de tre øverste i første division. Det næste er med en anden- eller tredjeplads at kunne slå en nedrykker fra superligaen i play off. Det tredje er at kunne etablere sig i superligaen uden spillere på superliganiveau.

Klubben har skabt mange superligaspillere - de spiller blot i andre klubber. For os der ikke tror på mirakler, kan man godt allerede nu lægge en langsigtet strategi, der indebærer en årrække i den næstbedste række. Det betyder, at det hollandske trænerteam afskediges sammen med deres fejlkøb, og at der ansættes en dansk trænerteam med den rette klubånd, og giver dem en fredning på fem år til at skabe et superligahold af danske talenter med hovedvægt i klubbens egne.

Det kræver samtidig en klubledelse, der ikke udmærker sig ved at forsøge at rette op på en dårlig beslutning med en ny dårlig beslutning. Økonomien hænger i laser, og tilskuerne udebliver af forståelige grunde. Hvor finder byen den klubledelse, der kan vende udviklingen??