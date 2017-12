Dyrevelfærd. Alt for mange svineavlere hænger i bremsen, og det går ud over dyrene

Læserbrev: Julestemningen tager sig et gevaldigt dyk, når man ser resultaterne af Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol for 2016. Ud af 307 besøg i danske svinestalde blev der givet mindst én sanktion på hvert tredje besøg, fordi der ikke var styr på forholdene. Det er dybt uacceptabelt. Oftest var der ikke tilstrækkeligt rodemateriale til svinene, eller der lå syge dyr, som ikke fik den fornødne pleje. Fra politisk side havde vi håbet, at resultaterne var blevet bedre siden 2015, men desværre ligger de på samme niveau.

Det er simpelthen ikke godt nok. Derfor bakker Dansk Folkeparti op om Fødevareministeriets varsling om en ny målrettet kontrolenhed, der skal højne dyrevelfærden og sætte ind overfor halekupering af svin. Det er sidste chance for at få de svineavlere med, som fortsat hænger i bremsen på dyrevelfærden. Og ser vi ikke de nødvendige fremskridt, er vi klar til at gribe ind med sanktioner, for hverken dyr eller forbrugere fortjener at vente længere.